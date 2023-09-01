俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）本週五（1）表示，已經向6個非洲國家供應俄羅斯穀物糧食。他在莫斯科的一次活動中表示，布吉納法索、中非共和國、厄立垂亞、馬利、索馬利亞和辛巴威將在未來幾個月免費獲得每國5萬噸穀物，俄羅斯也將支付其他相關費用。這次承諾於7月28日第2屆俄非峰會上所作出，當時稱將免費提供2萬5000噸至5萬噸的糧食給6個非洲國家。

據土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）1日報導，在談到烏克蘭問題時，拉夫羅夫表示沙烏地阿拉伯通知了莫斯科，關於8月5、6日在吉達舉行的會議是為了「傳達給西方參與者和烏克蘭沙烏地阿拉伯的想法」——即莫斯科和基輔之間的和平解決方案如果沒有俄羅斯的參與，就無法前進。

他表示，西方對於烏克蘭的支持，會像對阿富汗、伊拉克等國，無法持續下去。

談及俄羅斯尋求以美元以外的貨幣進行貿易結算時，他表示華盛頓透過將貨幣武器化自行削弱了其地位。目前還沒有足夠的經驗基礎轉換到其他貨幣，但逐漸會發展出標準程序，因為許多國家被迫尋求替代方案。

具體而言，他提到了歐亞經濟聯盟（EAEU），表示該聯盟2023年的貿易額的90%將以國家貨幣進行交易。

拉夫羅夫還表示，伊朗、俄羅斯、土耳其和敘利亞繼續就實施關係正常化路線圖進行接觸，該路線圖始於2022年。

他說：「我們已經發表了一份聲明，表達了我們在制定敘利亞和土耳其之間正常化路線圖方面的興趣。我們在6月份的某個時候將路線圖草案交給了所有的參與國。現在的聯繫正在繼續，以使其達到一個普遍可接受的狀態，當時它可能已經得到批准。」

拉夫羅夫表示，俄羅斯建議安卡拉和大馬士革回到1998年的《阿達納協議》（Adana Agreement）以處理有關反恐措施的分歧。他補充說，「美國非法支持庫爾德分離主義」是土耳其和敘利亞正常化中的另一個問題。