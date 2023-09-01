新冠肺炎禍延世間已4年多，不時聽聞有人染疫痊癒後仍受「腦霧」所苦，常感疲倦、忘東忘西、注意力不集中。英國牛津大學（Oxford University）最新研究顯示，染疫後「腦子不好使」可能肇因於血栓。研究成果已發表於《自然醫學》（Nature Medicine）期刊。

綜合英國廣播公司、英國《獨立報》周四（8/31）報導，這項研究發現，染疫住院出現認知能力後遺症的患者，體內2種與凝血有關的蛋白質含量偏高，影響腦部、肺部。感染病毒期間凝血過量可能導致長期損傷，而且可能持續超過2年。

專家表示，血栓會引起大腦供血量不足或引發疲勞，兩者都可能導致認知能力問題，染疫但未住院者不在研究對象之列仍同樣適用。16%長新冠患者在染疫恢復後至少半年內思維、注意力、記憶力有困難，輕度患者也可能出現問題。英國約190萬人自述處於長新冠（Long Covid）狀態，37%注意力難以集中。

Doctors say blood clots may be causing one of the most common symptoms of Long Covid - brain fog.



5 News' @Ruth5News reports on these findings after experiencing it herself when she suffered from Long Covid.#5News pic.twitter.com/P51KIqtbTh — Channel 5 News (@5_News) August 31, 2023

團隊檢視1837名曾因染疫住院且出現認知問題者的血檢數據，他們住院後的6個月到12個月接受正規記憶力測試，並自主評估記憶力表現。檢測顯示，有腦霧者體內「纖維蛋白原」（fibrinogen）與「D-雙合蛋白」（D-dimer）含量較高，兩者均與凝血有關。「纖維蛋白原」可能直接作用於腦部與腦血管，「D-雙合蛋白」往往與肺部血栓有關，這意味腦部狀況恐是缺氧所致。

參與研究的英國中央蘭開郡大學（University of Central Lancashire）研究人員瑞福（Simon Retford），2020年10月確診，曾昏迷2周。他雖已恢復6到7成，自認仍如龜速且難以啟動的電腦：「我自從染疫以來，一直苦於腦霧、注意力不集中引發的疲勞、語彙薄弱、記憶力變差。我現在能應付的工作量與規模已不比以往。」

「長新冠」的腦霧問題讓許多人備感困擾。

中央蘭開郡大學臨床呼吸治療學教授布萊特靈（Chris Brightling）說，這種損傷無法痊癒，令研究團隊大感意外。他解釋，新冠病毒（COVID-19）會引起發炎反應、激化血管內壁，兩者合併後似乎使患者出現比其他感染更嚴重的狀況：「這不僅激化免疫系統反應，也激化自體免疫，反過來攻擊身體。」

指導這項研究的牛津大學教授哈里森（Paul Harrison）說，上述成果只是「整個拼圖的第一片」，盼助醫師辨識哪些患者長期後遺症風險最大，以及早治療，這是關鍵步驟，但不代表血栓是唯一因素，仍待持續研究。