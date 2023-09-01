已故天后李玟今年7月驟逝後，過去參加大陸音樂節目《中國好聲音》的霸凌內幕，也隨著她的錄音檔曝光，除了製作單位和那英姊妹遭出征，主持人華少也被認為是加害者之一，今（1日）更傳出他已被相關單位帶走調查；不過，華少火速闢謠，透露自己在杭州浙江衛視工作，淡定吐6字「不信謠，不傳謠」。
據陸媒《網易新聞》報導指出，《好聲音》主持人華少疑似涉嫌違法，已被相關部門帶走調查，甚至有網友言之鑿鑿地說，「是真的，在律（師事務）所打工吃的第一手瓜」、「不能說，但他（華少）非常非常憔悴」；但華少本人立刻在微博發文，曬出一張工作照直言「不信謠，不傳謠」，且打卡在浙江衛視總部。
而華少因李玟遭《好聲音》節目組霸凌也掃到颱風尾，多名在場漠不關心的藝人被出征，身為主持人的他更遭痛罵，「算什麼男人」；另外有網友挖出華少不僅是《中國好聲音》主持人，2019年高以翔在錄製浙江衛視《追我吧》不幸過世，正好他也是主持人。
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