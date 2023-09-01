情侶檔廖建傑、柯品溱帶著第一次飼養的臘腸狗參與普渡，只為超渡那些死去的流浪犬。（黃子明攝）

一名女子拿起供品仔細檢視或拍照。（黃子明攝）

一名女子找到去世愛犬供品後拍照留念。（黃子明攝）

一名男子找到去世愛犬供品後拍照留念。（黃子明攝）

參加動物靈普渡的民眾跪在廟埕祭拜虎爺分身。（黃子明攝）

一名道姑為現場祭拜動物靈的供品作法。（黃子明攝）

普渡儀式最後由道長率團到金爐旁念咒，志工拿著虎爺分身準備火化。（黃子明攝）

誦經結束後，志工拿著開路水沿路潑灑引領動物靈。（黃子明攝）

普渡現場準備豐盛的水果祭慰動物亡魂。（黃子明攝）

道長率誦經團成員與民眾環繞供桌灑淨。（黃子明攝）

民眾與志工爭搶道長分享的供品。（黃子明攝）

普渡現場準備各式粽子與粿類祭慰動物亡魂。（黃子明攝）

普渡現場民眾放置給毛孩亡靈的玩具供品。（黃子明攝）

乖乖零食也成了給毛孩亡靈的供品。（黃子明攝）

農曆七月中元普渡不再獨尊人類先祖或孤魂野鬼，台中復興宮1日舉辦動物靈普渡活動，吸引來自各地寵愛毛小孩的民眾，準備各式供品祭拜彷如親人的已逝毛小孩或流浪動物，現場除了擺設毛小孩食品、日用品或玩具等，也如同祭拜祖先，供桌擺滿各式水果與粽子、粿類、糕餅等點心，並有道士誦經作法，大批志工在場協助祭典進行，規格完全不輸給好兄弟。

主祀媽祖的復興宮今年第4年舉辦動物靈普渡，三百多個名額一開放報名，幾乎秒殺，廟方配合動物為主角的普渡，請出廟內供奉的虎爺分身，在廟埕前設立祭壇，方便信眾祭拜，另外動員大批志工，一早就在現場製作粿粽等各類供品，民眾除了預定毛小孩食品與用品，王芊妤親自帶著特製的紙錢與紙糊毛孩用品，燒給已經去世4年的馬爾濟斯犬啾咪，當看著供品投入熊熊大火中，她在一旁跟著落淚；一位沈姓老太太委託廟方準備兩份供品，祭拜分別養了16年與18年的愛犬，直說牠們很乖；情侶檔廖建傑、柯品溱帶著第一次飼養的臘腸狗參與普渡，只為超渡那些死去的流浪犬；一名不願透露姓名的女子更全程參與，不停拿起供品仔細檢視或拍照，最後竟潸然淚下；每個報名的人都有他們與動物間的某種親密故事。

隨著現代社會結構演化，人與動物有了更親密的關係，許多寺廟因應此一趨勢，紛紛投入籌辦動物靈普渡活動，連知名寺廟也不落人後；復興宮管委會主任委員陳益富表示，多年前因許多信徒要求為寵物超渡，廟方開始設立動物光明燈，4年前首度在廟內自行舉辦動物靈普渡祭典，3年前對外開放，立即帶動中部地區寺廟動物靈普渡風潮，連遠在花蓮的信徒也專程跑來台中參與，陳益富認為這是社會進步的象徵，顯示人對動物的態度更為平等，目前復興宮已開設臉書粉絲專頁，設有宗教系畢業的小編主司網頁經營，民眾互動非常熱烈。

祭典在道士誦經結束後，隨即由道長拋擲供品給信眾，眾人搶成一團，大家帶著各類供品回家吃平安，氣氛非常熱烈，工作人員開始潑灑開路水並燃燒冥紙，虎爺分身也一同火化，所有儀軌在金爐升起的烈焰中畫下句點。

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