劉宗瑀攻擊許伯翻車後，在自己2000多人的LINE群組抱怨「我沒要選 攻擊成這樣」。(圖／取自臉書)

動物YouTuber「許伯簡芝—倉鼠人」擁有114萬粉絲，卻因日前與台北市長蔣萬安同框，遭到深綠女醫師「小劉醫師-劉宗瑀Lisa Liu」公審批評，如今反引爆網友怒火，臉書被灌爆，本人目前則是僅在LINE群發言，但LINE內容也被流出，發現劉宗瑀LINE群人數高達2240人，甚至還在裡面抱怨「我又沒要選，攻擊成這樣」。

許伯&簡芝30日在YouTube發布澄清影片，並且公開與動物園合約，證明自己分文未收，打臉劉宗瑀影射業配說，講到激動時一度落淚，不少支持網友看不下去，灌爆劉宗瑀臉書要求道歉。

平日一天可發7、8篇臉書文的劉宗瑀，31日僅發2篇，今天更是一篇未PO，躲避風頭意味濃厚，但其LINE群遭到網友截圖流出，劉宗瑀在內表示「粉絲團放給他們炸，有律師在看，大家放心」。隨後流出另一張截圖，該群組人數高達2240人，劉宗瑀在裡面大吐苦水，抱怨「我沒要選 攻擊成這樣」。

不少網友看到傻眼：「所以許伯有要選嗎」、「蔣萬安也沒要選啊」、「笑死，許伯還是普通老百姓，憑什麼被這樣攻擊」、「人家也沒要選活該被你攻擊？」、「只有綠能，其他人不能」、「怎麼都沒PO文了」、「這麼想複製去年輸到脫褲的節奏？」。

今(1日)劉宗瑀任職的馨蕙馨醫院發出聲明稿，表示醫院深耕高雄二十餘年，致力於提升病人安全與醫療品質，長久以來專心於醫療服務，不涉及政治立場，近日因約聘支援醫師一乳房外科劉宗瑀醫師之個人言論引發爭議一事，純屬個人言論不代表本院立場。