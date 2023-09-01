「原來錢…可以讓人變得不是人！」一名網友透露，自己2、3歲時媽媽改嫁，「後來爸爸領養了我，讓我的父親欄上有了他的名字」，前幾年養父意外過世，親戚開始處理遺產問題，卻逼他放棄繼承土地，甚至當面嗆聲「你也不是他親生的，沒資格分到一毛錢」，讓他心碎直呼「原來痛到一個極致是哭不出來的」。

原PO在臉書社團「匿名2公社」發文，「我不是爸爸親生的孩子，我知道！從小就知道，媽媽帶著兩三歲的我嫁進去，後來爸爸領養了我，讓我的父親欄上有了他的名字。阿公過世後，大伯開始處理遺產問題，過年本該是一家團圓和樂融融的氣氛，我卻收到了放棄繼承同意書，之後也不歡而散！」

當事人提到，「我爸前幾年因意外往生，所以我們家四個孩子都有繼承權，我難過到無法呼吸，原來一切都是假象！以前阿公跟我爸還在世時，在我高中時的過年曾說過有塊地是要留給我的，這個大伯姑姑叔叔們都知道，當時那些長輩還要我跪下謝謝阿公，還說我得到了很大的福氣！」

原PO表示，「後來這些親戚又把我叫回去，想當然一定又是為了土地的問題，這次是直接撕破臉對著我說：你也不是他親生的，沒資格分到一毛錢！我聽了難過到眼淚流不出來，原來痛到一個極致是哭不出來的！」

貼文曝光後，網友紛紛留言「法律上你有資格啊，放棄個屁？然後你叔叔伯伯順位排很後面的，你管那麼多做啥？第一個是配偶，第二個是直系血親卑親屬的樣子，第三個是爺爺奶奶，最後才輪到兄弟姊妹」、「不要放棄，繼承下來奉養媽媽照顧弟妹，也不要留給那些無情的親戚」。

（圖／翻攝自匿名2公社）

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