日本農林水產大臣野村哲郎稱福島的「處理水」稱為「污染水」，讓日本首相岸田文雄震怒。國際事務學者賴岳謙認為，這位部長說了誠實話，但不見容於日本政壇！

日本政府決定，8月24日起開始將福島核電廠含氚廢水排放至海水中，而農林水產大臣野村哲郎8月31日將日本國內所慣用的「處理水」稱為「污染水」，讓日本首相岸田文雄震怒。

野村哲郎於8月31日晚間及9月1日連續兩天致歉，稱「撤回此言並鄭重道歉」，並對於自己的發言讓福島漁民等人士感到不愉快，他非常抱歉。

對此，國際事務學者賴岳謙1日在中天電視《頭條開講》指出，「核污染水」最早是日本原子能研究機構的一位研究員。到目前為止無法證明放射性物質是否可以用藥劑稀釋或處理，否則可以獲得諾貝爾獎。

賴岳謙認為，這位官員不但知道，而且講對了，他講實話，但是日本的政治文化是不能講實話的，東電會釀這麼大的災難，是文件一直不停造假，只是裝得很誠實。這位部長說了誠實話，但不見容於日本政壇！