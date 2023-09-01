麥當勞近日推出單點要價385元的「螯龍蝦堡」，成為台灣麥當勞史上最高單價商品，不只限量還不是所有的店都買得到，成功引起話題，有網友就在嘗鮮後分享「平民版復刻配方」，開玩笑說「食用時閉上雙眼大口咀嚼，還原度可達95%」。

麥當勞8月30日起開賣限量30萬份，單點385元、套餐450元的螯龍蝦堡，吸引民眾搶購嘗鮮，僅第2天就有門市貼出「完售」公告，但其實螯龍蝦堡本就不是所有店、每天都有，民眾若沒搶到可改日再嘗試購買。

今（1）日有網友在臉書「爆廢公社二館」表示，吃過很夯的麥當當螯龍蝦堡後，他決定提供一個平民版復刻配方給大家試試看，材料只要15元的便利商店大亨堡一個及125元的龍蝦風味沙拉一個，料理方式是把大亨堡烤至焦脆，擠入約1/3的龍蝦風味沙拉，條件許可的話還能加入幾片美生菜，「食用時閉上雙眼大口咀嚼，還原度可達95%」；他並強調，一個龍蝦風味沙拉就能做出3份平民版螯龍蝦堡，等於一份不到60元。

超平價的螯龍蝦堡瞬間引起網友討論，笑說「麥當勞高管不喜歡這則貼文」、「這種龍蝦沙拉好像不是酸的，是不是應該順手凹一包酸黃瓜」、「便利商店又有新產品可以推出了」、「我朋友已經到超商掃貨了」。

不過也有許多網友力挺正版，大讚「說實在的還蠻好吃的，麵包跟裡面的龍蝦沙拉搭配的很好，嘗鮮也是一種生活樂趣，也不是天天三餐都吃龍蝦堡」、「今天嚐鮮肉很大塊欸，個人覺得cp值很高」。