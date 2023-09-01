中天戶外節目《廟口開講》今（1）日前進屏東縣鹽埔鄉鄉朝鳳宮，國民黨智庫執行長柯志恩痛批，民進黨執政到處花錢但沒有成效，出言質疑還會被綠營民代、網軍攻擊，這就是民進黨的治國，且綠營執政一再爆出貪污，以防疫、綠電名義，把人民痛苦當賺錢工具。

柯志恩上台時先高呼3遍「屏東的女兒回來了！」談及自己出生在潮州，爸爸擔任多年屏東縣長，直到讀大學上台北前都住在屏東；隨後就提到，最近屏東東港、高雄旗津等地都有淹水，但兩周前民進黨到屏東宣傳，說前瞻計畫有60億元給屏東治水，「屏東應該不會淹水對吧？但東港淹得慘慘慘，那60億元是花到哪裡去了？」政府願意花錢幫地方政府治水，大家都是鼓掌歡迎，但花了錢要能夠看到成效。

柯志恩也大酸，現在還不能罵民進黨喔，「你罵他就說你看不起屏東」，藍委王鴻薇質疑屏縣府拿前瞻12.6億元，蓋6座停車場但卻是蚊子館，馬上民進黨就出來攻擊她看衰屏東；還有最美的高雄鼓山魚市場，高雄市議員白喬茵質疑花了1.5億元，但現在一個月不到3000人，馬上就被綠營立委、側翼就灌爆臉書，「所以現在你心臟不夠強、臉皮不夠厚，你真的會被他們的側翼攻到不知道該怎麼辦，這就是民進黨的治國。」

柯志恩也提到，2018年8月高、屏水災嚴重到不行，當時賴清德是行政院長，還曾到南部道歉，編列16.5億元建設一個名字很長的「智慧創新防水預防…系統」要預防水災，事後檢討執行率僅不到2成，甚至有地方僅有5%，但面對質詢，政府都是用疫情之類的理由推託，黑龍轉桌，細節你全部問不出來。「就像最近在講的雞蛋，一家開在高雄、資本額50萬元的公司，得到1、2億元的補助，你給他質詢，農委會說不出個所以然，就這樣不了了之，真的很會藏錢，藏錢藏到你都找不到。」

柯志恩批評，民進黨執政7年多，錯誤的政策比貪污更可怕，廢除巴氏量表的政策不做、錯誤的能源政策迫害國土，光電綠能有夠厲害，資本額10萬元、20萬元，但1年可以賺10幾億元，說裡面沒貓膩、沒官商勾結，鬼都不相信！但只要沒有政黨輪替，這些全部查不出來。

柯志恩還爆料，疫情期間，她當淡江大學的學務長，辦公室樓下的眼鏡行老闆在外面開資訊公司賣墨水匣，卻進口假的快篩賺了1、2億元，「跟民進黨勾上關係，馬上就可以進口假的快篩劑，要不是被人家揭露，錢繼續賺，還很囂張跟我炫耀，別人我不敢講，這個我認識啦！人民的痛苦卻是他們賺錢的工具，這有道理嗎！？」

柯志恩話鋒一轉，前總統陳水扁兩次貪汙，雖敗給馬英九但仍有37%的選票，民進黨做的再爛都有37%，這次若三、四強鼎立，35%就能當選，「你就看民進黨人多死忠，別人就笑我們高雄、屏東，4大公投、進口萊豬，都是南票北補，我們高雄、屏東真的咖細漢嗎！？給他們那麼多機會，給了30年，我們有賺到錢嗎？」她強調，政黨換一下，才有機會把貪污查清楚，且國民黨執政賣農產品、賣魚獲、賣很多，讓台灣賺錢，絕對沒有賣台灣，拜託大家一定要看清楚。