在就業報告出爐後，美股指數期貨漲幅擴大、美元下跌。另外紐約金價則上漲到每盎司1,950美元，為8月2日以來高位。

《國際金融》歐股小跌 瑞銀大漲6.1%最亮眼
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市場等候就業報告出爐 美股走勢分歧 道瓊下跌168點
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