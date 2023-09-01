美國勞工統計局周五（1日）發布8月就業報告，其中非農就業人數增加18.7萬人，高出經濟學家預期的17萬人；不過失業率則從前一個月的3.5％升高到3.8％，創下去年2月以來高點。至於8月平均每小時薪資月增0.2％，也略低於預期的0.3％與前一個月的0.4％增幅。