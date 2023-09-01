中颱海葵逼近台灣，氣象局今（1）日晚間8時30分發布海上颱風警報，中央災害應變中心二級開設，舉行第一次工作會報，暴風圈預計明侵襲北台灣，3日風雨達到最大量，海葵颱風將成為4年來首度登陸台灣的颱風。副指揮官吳堂安指示各相關單位持續關注颱風動態，做好防救災措施，將災害降至最低。

氣象局表示，今晚8點颱風位於鵝鑾鼻730公里海面，目前外圍環流已影響台灣，產生明顯降雨，最多累積雨量在新北、宜蘭交界山區，明起慢慢接近台灣，仍有機會增強。海葵颱風將成為4年來首度登陸台灣的颱風。

氣象局指出，明早8時發布陸上颱風警報，明晚接近近海，將從花東登陸，宜花東首當其衝，2、3號暴風圈接觸台灣陸地，預估海葵颱風在台灣附近停留時間拉長，風雨影響也會延長。而對台影響最劇時間為3、4號，全台都將壟罩在暴風圈內。

氣象局預估，宜花東山區累積最大雨量可達900毫米，平地也可累積至700毫米，由於海葵颱風逗留時間拉長，中南部山區雨量則可達700毫米，加上適逢天文大潮，沿海低窪地區應慎防海水倒灌及積淹水。

消防署表示，各地方政府及早開設應變中心，目前有台南市、嘉義縣、南投縣三級開設，對於易掉落物應加強穩固，落實畫設警戒區，盤點收容安置量能及預畫疏散撤離，對易成孤島地區、旅宿業加強物資、電機儲備整備。

針對交通警戒部分，交通部發布台2線濱海公路、台7線北橫公路、台9線北宜公路、台9線蘇花公路等16條黃色警戒路段，目前高鐵、台鐵、國道、省道正常行駛，預警性封閉龍洞四季灣海域、野柳地質公園停車場海堤觀海區等景點，空運部分4個國內班次、62個國際班次停航，海運則有11線、40航班停駛。

中央災害應變中心提醒，颱風襲台期間適逢周末假期，民眾切勿前往海邊觀浪、戲水及從事登山等活動，全台須嚴加戒備，慎防颱風帶來強風豪雨。