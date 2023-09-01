為防止中國使用NVIDIA強化其人工智慧（AI）系統，美國對中國全面禁售NVIDIA A100、H100等加速計算卡，最近因為中國與沙烏地等中東國家關係更加密切，美國擔心中東國家把NVIDIA這2款加速卡轉售給中國，於是連中東國家也被列入禁售之列。

據《快科技》報導，NVIDIA在一份聲明中表示，上個季度，美國政府發出通知，部分客戶和地區購買A100、H100等產品需要額外的授權合約，包括中東地區的一些國家。

報導說，雖然NVIDIA聲明中未透露具體涉及哪些中東國家，但近年來沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國都在大力強化AI，並且購買了大量的NVIDIA產品。由於這兩國與中國關係越來越密切，引起了美國的擔憂，主要擔心有2點：一是這些國家購買NVIDIA H100、A100產品後，可能會轉賣給中國；二是中國企業可能會在海外訓練自己的AI模型。

NVIDIA強調，雖然有新的禁令，但不會對其收入產生明顯影響，同時也在積極與美國政府溝通，希望解決此問題。

NVIDIA曾公開表示，美國將升級對中國AI的監管措施，而新的禁令限制一旦實施，將導致NVIDIA失去在全球最大市場之一競爭和領先的機會。