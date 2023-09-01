國民黨總統參選人侯友宜近日提出「80歲以上長者取消巴氏量表，可直接申請看護移工」政策後，獲得極大迴響，不少家屬向他反映這確實是他們最迫切的需要，他更加碼提出政見，進一步主張「70至79歲患有癌症二期以上長者，亦可取消巴氏量表」，希望能減輕家屬負擔，並解決家庭照顧者的壓力與負擔。對此，前立委沈富雄1日就表示，「侯友宜自從被徵召以後，忽然間神來一筆，丟出這一個80歲以上不用巴氏量表，這厲害，因為政府不用花一毛錢，而且人民有感，所以民進黨慌了」。

沈富雄1日在政論節目《少康戰情室》中表示，「我覺得侯友宜自從被徵召以後，忽然間神來一筆，丟出這一個80歲以上不用巴氏量表，這厲害，因為政府不用花一毛錢，而且人民有感，所以民進黨慌了」，沈富雄也直言，「講到巴氏量表有兩個層次，一個是文化層次，因為我們台灣人跟西歐、北歐的人不一樣，西歐、北歐的人不希望有一個看護跟著，他就是很獨立，等到他不行，需要人幫忙的時候，他大概幾個月就死了」。

沈富雄更接著說，「我們則是不一樣，所以這個問題，為什麼衛福部非常堅持要這個巴氏量表？一個就是如果放得很寬的話，有錢人跟沒有錢的人，所受到的待遇是不一樣的，家境中道以上的就請外傭了，比較放心；家裡比較窮的，再放寬也沒用，這是不是有相對剝奪敢的感覺？再來大量的外傭進來的話，是否會傷到政府的外匯？」

沈富雄最後更說，「這就是社會長期累積下來的文化，我覺得不宜持續下去，所以政府這種長期照護，就要訓練老人有獨立的精神」。