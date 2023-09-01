農業部砸近5.7億元補貼進口蛋，去年9月成立、資本額僅50萬元的1人公司「超思」，被外界質疑竟可拿到上億元補助款。國民黨立委賴士葆今天形容此事是「小吃店進口快篩試劑2.0版」，質疑檢調、監察院長期怠惰縱容，使蔡政府動輒以黑箱作業來遮掩不公不義不法，黑箱也變成蔡政府習以為常的必要之惡。

記得檢查總長邢泰釗說過，檢察官辦案要有職業敏感度。應該是檢察官聽了像耳邊風，沒有落實發揮敏感度辦案，以至於蔡政府不斷地爆發官商勾結大發國難財的事情，儘管鬧得沸沸揚揚，卻沒有受到任何懲戒。

國人目睹疫苗採購的亂象，調查報告黑箱封存，監察院也無動靜，所以疫情期間，小吃店取得十幾億快篩試劑進口的2.0版就再度發生，黑心試劑的案例國人記憶猶新，食藥署毫髮無傷，說明檢調和監察機構的怠惰失職，縱容包庇，才會導致官箴不彰，違法亂紀當道，官員不以為忤。

1人登記50萬的公司可以進口1.75億元的蛋，一個民宅沒有公司招牌，看不到冷鏈倉儲設備，負責人閃躲，無法解釋高額的進口費用。農業部笑罵由他，陳吉仲吃定在農委會任內罄竹難書、荒腔走板執政的疏失，最後都可以高升農業部長，背後的靠山很強大，所以對輿論質疑超思公司的事件就是傲慢以對。中央畜產公司變成農委會的白手套，與廠商之間一丘之貉，被爆料之後官商繼續狼狽為奸，不公佈真相，以為躲過新聞的熱度就可以繼續發下一攤國難財，絲毫不汗顏這些都是納稅人的血汗錢。

陳吉仲無能，任憑蛋荒延燒一年多，大手筆用公帑補貼進口蛋，還搞黑箱圖利登記資本額50萬的民宅公司能占6成的進口量，真的太離譜，面對社會的質疑不是只有否認，應該把真相攤開來。然而公開真相對蔡政府就是很困難的事情，這些年來社會縱容蔡政府凡事以黑箱作業來遮掩諸多的不公不義不法，讓黑箱變成習以為常的必要之惡。