台灣民意基金會近期的民調準確度引發討論，1日公布的「台灣人統獨傾向的最新發展」民調，又遭前立委郭正亮質疑，問卷題目疑用統獨二分法逼人表態。對此，該基金會董事長游盈隆反擊，郭正亮不能假裝什麼都懂，題目設計有專業考量，不是郭正亮這種沒參與過經驗研究的門外漢所能理解，「若郭正亮未來膽敢繼續汚衊、中傷、毀謗我本人或台灣民意基金會，我將毫不猶豫地對他採取司法行動，將其繩之以法」。

游盈隆1日在臉書發文稱，郭正亮對8月總統民調有多次針對性發言，對任何人的批評指教，只要不涉及惡意中傷或誹謗，都予以尊重，但此次針對統獨民調遭質疑，有回應他的必要，澄清也好，解惑也好，警告也好。

游盈隆表示，台灣民意基金會1日發表「台灣人統獨傾向的最新發展」民調報告，有詳盡說明測量方法和完整問句，2016年起共做過19次全國性調查；這項調查更是自1991年就開始，由已故中研院院士胡佛教授領導的研究團隊負責策劃執行，成員來自台大、東吳、中研院，游也是成員之一。

游盈隆也提到，1996年國科會補助的全國性調查研究「民意、選舉與台灣的大眾政治：1996總統選民的研究」，主要成員包括胡佛、陳德禹、徐火炎、朱雲漢、吳乃德、洪永泰、黃秀端、梁雙蓮等知名學者，游盈隆則是當年的計劃主持人，「有關台灣人統獨傾向的問卷設計，是集體的智慧，我們逐字逐句的推敲，過程中有許多意見交換，最後達成共識，才成為問卷題目，研究團隊的成員有統派、獨派、現狀派，都是長年投入政治學實證研究者，理論與經驗涵養都很豐富，絕對不是郭正亮能比。」

游盈隆表示，他是當年東吳大學政研所比較政治組召集人，郭正亮比他晚進東吳，雖郭是名校出身，聰明絕頂，但專業學術研究領域絕對不是政治態度與行為，包括民意與投票行為，頂多是對這方面研究有興趣，「在我印象中，他(郭正亮)沒有寫過任何一篇有關民意與投票行為的專業學術論文。你不能假裝你什麼都懂，正亮兄！」

游盈隆指出，郭正亮不敢、不願毫無顧忌的質疑民調「用統獨二分法逼人表態」，因為這不是事實，因為我們始終有保留「維持現狀」的選項。題目設計有專業考量，不是郭正亮這種沒參與過經驗研究的門外漢所能理解。

游盈隆也警告，郭正亮迂迴指控或影射我們「用統獨二分法逼人表態」，在此表示遺憾、抗議和譴責。「如果郭正亮未來膽敢用相同的方式繼續汚衊、中傷、毀謗我本人或台灣民意基金會，我將毫不猶豫地對他採取司法行動，將其繩之以法。請不要低估我捍衛個人、團隊和台灣民意基金會名譽的意志、能力與決心。」

對於台灣民意基金會的研究方法與政治大學選舉研究中心不同，游盈隆也補充說，曾在2022年2月專題報告「解開台灣人統獨傾向之謎」，做了非常詳盡的解析，事實上台灣民意基金會比政大還早一年做研究。