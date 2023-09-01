網路及方便的APP改變了人類的生活習慣，如以前到不熟悉的地方，可能要忙碌的翻地圖，但現在只要拿起手機打開導航就能輕鬆抵達目的地，不過近日有網友發現，常使用的Google地圖的配色竟變成灰藍色，讓他崩潰喊超級痛苦。

鄉民「assassinbat」昨（8/31）日在PTT「MobileComm」板表示，Google地圖道的路配色突然變成「灰色與藍色」，讓他使用時非常痛苦，難以分辨哪條是大路、哪條是小路，且同一隻手機使用不同帳號時就不會有問題，甚至同一個帳號在不同系統上也不會有類似問題，讓他無助的喊「請各位大大拜託解救我」。

其他網友也說「我的也是變這樣，超爛」、「工程師又在測試什麼擾民的功能了吧」、「放棄吧！谷歌地圖改版成這樣了」、「新的顏色好看，但舊的比較能分辨幹道」、「我也愛灰色，但這是地圖，怎麼會有人覺得灰色比黃色清楚?」

不過也有網友喜歡此次改動，說「我的也變這樣，但比以前清楚多了欸」、「跟你一樣，但我感覺這樣配色比較好看欸」、「新的整體介面配灰色比以前黃色更清楚吧」。