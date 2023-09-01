民進黨新北市黨部主委、立委參選人何博文被國民黨踢爆淡江大學碩士論文嚴重抄襲，資深媒體人黃揚明也指出，「國立中央圖書館」在1996年就改名為「國家圖書館」了，怎麼當時身為線上記者的何博文沒有發現這個錯誤？

國民黨1日召開「抓到了！又是論文抄襲！賴主席說好的誠信條款呢？」記者會，揭露民進黨新北市黨部主委、立委參選人何博文的淡江大學碩士論文嚴重抄襲，且相似度高達58％，要求民進黨主席賴清德說清楚，學倫審查小組審到哪去了？

國民黨發言人楊智伃大酸，何博文從北海小金剛變成「北海小超人」、「抄襲金剛」。國民黨文傳會副主委林家興也質疑，民進黨的標準是不是都「毫無標準」？民進黨的底線是不是叫「毫無底線」？

資深媒體人黃揚明。（資料照片）

張淳翔1993年論文寫「資料來源主要是利用『...國立中央圖書館等』」，何博文2004年的論文也寫「資料來源主要是利用『...國立中央圖書館等』」。但國立中央圖書館於1996年已改名為「國家圖書館」。（取自黃揚明臉書）

另外，資深媒體人黃揚明也發現，何博文2004年在淡大就讀寫作的研究方法，怎麼會變成跟1993年文化大學畢業的張淳翔一樣？且「國立中央圖書館」在1996年就改名為「國家圖書館」了，怎麼當時身為線上記者的何博文沒有發現這個錯誤？

黃揚明指出，文化大學大陸研究所畢業的張淳翔論文發表於1993年6月，內文寫資料來源主要是利用「...國立中央圖書館等」。何博文論文發表於2004年6月，內文也寫資料來源主要是利用「...國立中央圖書館等」。而「國立中央圖書館」於1996年改名為「國家圖書館」，怎麼當時身為線上記者的何博文沒有發現這個錯誤？