國防部罕見在臉書放上空軍幻象-2000在25日近距離跟監解放軍運8-反潛機的同框照片，並貼文表示，「中元鬼門開，惡鄰退散」。退役少將栗正傑表示，以往大陸運8-反潛機都在東南角海域與巴士海峽，此次卻出現在台灣北部。他研判是在掩護自己的潛艦從宮古海岸出海，或者是美軍有潛艦要進入宮古海峽。

栗正傑1日在中天《盧秀芳辣晚報》表示，幻象2000配合國防部公布的照片，研判這架運8-反潛機在台灣北部。幻象2000是在右邊，是靠近我們臨海在飛，反潛機則在我們左邊，有往北飛的態勢。

栗正傑點出，幻象基地是在新竹。這一次來講的話，他很訝異，運8-反潛機以前都在東南角海域與巴士海峽，屬於他們潛艦容易進入的地方，也是美軍潛艦容易進來的地方，因為那邊夠深。

栗正傑接著指出，這次運8-反潛機為什麼會跑到台灣的北部來反潛？是不是在掩護自己的潛艦，從宮古海岸那邊出海；或是美軍有潛艦要進入宮古海峽。在這種狀況下，他們的反潛機就要上來，因而我們的幻象2000也要上去。