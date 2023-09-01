23歲女星歐陽娜娜是著名星二代，影視歌三棲的她，近日宣布重返校園，繼續在伯克利音樂學院深造，而她目前已抵達美國，並不時透過社群分享近況，今（1日）她在限時動態轉發好友動態，被發現她突破尺度，外套裡面只穿白色Bra，性感又不失少女感。

歐陽娜娜帶著深藍色鴨舌帽，穿著長袖外套和友人合影，不過外套扣子全開，露出白色Bra，纖細蠻腰和傲人上圍一覽無遺，而沒有太多裝飾的她，臉蛋精緻甜美，散發青春少女感，相當迷人。

歐陽娜娜赴美大解放。（圖／取自歐陽娜娜IG）

而歐陽娜娜也曬出一組「reunited」的美照，只見她穿上白色平口禮服，側邊高衩剪裁，讓她美腿若隱若現，貼身設計也展現完美曲線，好身材讓人稱羨不已。

其實，歐陽娜娜一舉一動都能成為話題，之前在大陸成都舉行巡迴音樂會時，穿著一套紅色皮衣裙裝的她，卻疑似太過緊身，導致腰間兩邊的肉被擠出來，引起網友熱議。

歐陽娜娜2018年進入美國知名的伯克利音樂學院，不過因為工作繁忙，低調休學，近日她透露9月要重返校園，並表示這次大概會讀2、3個學期，會多拍校園生活和粉絲分享。