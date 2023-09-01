已故天后李玟生前是許多歌手在音樂路的好老師，更曾受邀擔任《中國好聲音》的導師，但她為學員說話、踢爆節目規則不公後遭霸凌、公開報復，逝世後更流出多個音檔證實受《好聲音》侮辱；浙江衛視日前才宣布停播《好聲音》，怎料，節目組透過律師發聲要開告抹黑造謠者，但網友發現他們全文沒提李玟，至今仍不向李玟致歉。

大陸音樂節目《中國好聲音》近日因霸凌李玟、造假和花錢買席位等事飽受爭議，今（1日）晚間該節目製作方上海燦星文化傳媒透過兩高上海律師事務所發聲明，針對網路上刻意捏造不實訊息，造成節目和商譽受損害，將對這些人提起民事訴訟，要求造謠者停止侵權行為，並公開道歉和賠償損失。

聲明中特別指出，網上許多帳號都是近期才註冊，合理懷疑他們是有預謀聯合擴散假消息，挑起民眾對立情緒，引起更大範圍造謠傳謠；據悉，《好聲音》不斷傳出「學員轉身費50萬元」、「境外資本控制節目組」、「學員3000萬元買冠軍」、「好聲音導師退出、賠償贊助商天價、工作人員出走」等。

不過，廣大網友在讀完《中國好聲音》聲明後，發現全文沒提到「李玟」二字，完全沒有針對霸凌李玟一事做解釋，讓眾人紛紛痛心表示，「避重就輕，等這麼久連一句道歉都沒有」、「大家要的是你們欺負李玟的說明，在轉移話題嗎？」、「粉絲等不到《好聲音》對李玟道歉，反而等到律師函」。