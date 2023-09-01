2支近期都陷入連敗的球隊都要力拚止敗，統一獅1日在10局下靠著再見暴投，以6比5氣走味全龍，中止近期3連敗，龍隊則是苦吞7連敗，能夠奪勝，總教練林岳平歸功於球員不放棄。

龍隊開局就從獅隊先發投手布萊威手中攻下3分，但獅隊從4局下起展開追分，6局下靠著邱智呈二壘安打打回2分逆轉，但龍隊也立刻在下半局追平，9局打完4比4平手。

延長賽10局上龍隊靠著代打的陳品捷內野滾地球打回超前分，但代班終結者任務的王維中續投第2局卻在2出局後出現亂流，先是砸到代打林安可，守備又發生失誤，林靖凱敲出單場第3支安打，一棒將比分追平，最後獅隊靠著再見暴投險勝。

連2場以1分差分出勝負，「餅總」認為，近期球隊後援投手確實比較辛苦，所以導致結果跟內容較為緊繃，期待能靠打擊掩護投手，「今天能贏是贏在球員不放棄，最後半局很不容易，因為是從2出局開始。」

單場5支3、打回追平分的林靖凱獲選單場MVP，他坦言10局上場打擊時心情也是滿緊張的，但看到前面隊友不斷纏鬥，就是要想辦法上壘，「我覺得大家都這麼努力了，自己也要把握住機會。」

在這打席之前，林靖凱生涯打王維中25打席5安打、打擊率2成17並非特別順手，但可以在今天敲出關鍵一擊，他認為可能跟近況不錯有關，「上去打不會想太多，就是想要對決而已。」

林靖凱表示，近期並未針對打擊做太多調整，但可能因為在游擊區防守有漸入佳境，連帶影響到打擊也更有信心，加上教練團、學長們也都不斷鼓勵他，讓他在攻守兩端都有好的表現。