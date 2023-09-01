風險無所不在，為貼近現代人對任何交通工具保障的需求，「e安行傷害保險」提供多元、全面的意外保障，將搭乘捷運、公車、火車、高鐵、船舶、飛機等大眾運輸工具或自駕汽車、機車及遇火災意外等，不論國內外，都納入其意外身故保障範圍，幫民眾一次築起完善的意外防護網。

第一金人壽總經理林元輝補充，「e安行」是各個年齡層及族群都適合的「國民神單」，從年滿18歲到65歲都能保(最高續保到75歲)，而且可投保的職業等級為第1～4類，是內/外勤上班族、外送員及計程車司機的首選。

「e安行」一開賣便以高CP著名，第一金人壽為了回饋民眾，9月1日起保費再調降。林元輝舉例，無論內外勤上班族，現在投保保額100萬元的「e安行」，屬於第1～第2類職業等級，一年保費只要520元，換算下來一天不到2元，就能享百萬元陸海空、國內外的全方位意外身故保障，相當經濟實惠。

保費低還不夠看，即日起至9月30日，於第一金人壽網路投保平台投保「e安行」，還能參加「保險大富翁」闖關活動，單筆保費滿500元(含)即可抽Dyson吹風機(市價14,600元)及月月抽200元禮券，若加入網路投保新會員，則免抽獎、直接享有50元超商購物金，數量有限、送完為止。