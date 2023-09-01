安泰銀行理財產品部建議，民眾不僅投資要注意分散風險，在外幣資產配置上也要注意分散風險，尤其在其他央行跟隨美國聯準會升息腳步下紛紛將基準利率升息到近年來高點，例如歐洲央行基準利率最新4.25％，創下2008年9月以來新高點、澳洲央行基準利率4.1％，為2012年6月以來高點。

因此，安泰銀行理財產品部建議，民眾可以在美元存款以外適度配置澳幣與歐元，不僅可於疫後旅遊時因應所需，澳幣與歐元更是除美元外，投資市場常見的幣別工具。

為便利提供民眾外幣資產配置，協助民眾分散外幣資產風險時亦可兼顧收益率，安泰銀行推出「換匯優利存」外幣專案，自2023年9月1日起至9月14日止，每次臨櫃依牌告匯率換匯(包含新台幣及其他外幣兌換美元/歐元/澳幣)，即可承作等額專案優惠定存，享美元14天年息4％、歐元14天年息6％、澳幣14天年息8％的優惠利率，單筆只要1,000美元(歐元/澳幣)起，即可參加，十分親民，額度額滿將提前截止。

安泰銀行長期以來不斷努力提升客戶體驗，不僅在企業的ESG努力前進，更以「速度」、「專業」、「信賴」為企業的核心價值。於金融服務上勇於變革，致力於成為備受股東、客戶和員工激賞的專業銀行，未來將持續提供優質金融服務，與客戶一起成長。