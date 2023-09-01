穆迪全球主權和次主權風險部門執行董事迪容（Marie Diron），8月31日接受美媒CNBC專訪指出，「我們預期全球成長將放緩，新興亞洲因貿易條件及融資機會受到衝擊。」

迪容提到，全球經濟減速，歸咎於利率持續走高、中國經濟放緩、金融體系承壓等三大因素。

他表示，雖說各國央行設法引領全球經濟方向，靠升息創造「反通膨趨勢」，通膨風險仍是問題癥結點。他說，「通膨風險未散，恐比目前預期的更棘手，升高經濟長久放緩的危險。」

再來是金融體系壓力，迪容指出升息雖對銀行的利潤帶來正面影響，但銀行仍須調整業務才能持續吸收存款。目前銀行業潛藏的部分壓力，可能在今年稍後到明年引爆開來。

最後穆迪看衰中國經濟前景，指這個全球第二大經濟體籠罩下行風險，短期內難有起色。中國經濟擴張相對緩慢不僅影響區域經濟，也會牽動違約率。

儘管穆迪預期全球經濟今年到明年走下坡，迪容點出部分市場展現成長強勁的韌性，例如印度和印尼。

迪容特別點名印尼，具備利用豐富天然資源壯大經濟的潛力，藉由價值鏈中的礦產加工發展下游產業。

東南亞最大經濟體印尼，握有錫、鎳、鈷、鋁土礦等天然礦藏，當中部分是生產電動車的重要原料。

穆迪1日上調印度今年GDP成長率預測，從原估的5.5％大幅調高到6.7％。但同時下修這個南亞最大經濟體明年的經濟展望，GDP成長率自前估值6.5％砍為6.1％。

穆迪上修印度今年全年經濟成長率，係鑑於在服務業強勁擴張及資本支出大增的加持下，印度第二季實質GDP年增7.8％。