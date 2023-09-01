博通8月31日公布，2023財年Q3營收年增5％達88.76億美元，略高於華爾街分析師預估的88.5億美元。獲利部分經調整後，每股盈餘10.54美元，優於分析師普遍預期的每股10.43美元。

展望第四季，博通預估營收年增4％達92.7億美元，不及華爾街預期的92.8億美元。

博通被看好是AI熱潮的主要受惠者，僅次於霸主輝達，但智慧手機、電信設備、非AI伺服器等部門疲軟不振，拖累博通整體業績成長。

英國投資平台AJ Bell財務分析主管修森（Danni Hewson）表示：「在輝達發表爆炸性業績後公布財報，要是不夠亮眼只會令人失望。」輝達第二季營收與去年同期相比翻倍，創下新高紀錄。

Hargreaves Lansdown分析師朗德葉慈（Sophie Lund-Yates）指出，博通旗下多個業務陷入疲軟，智慧手機是其中之一，除需求放緩，與當紅的AI關聯不大。

博通31日股價收漲3.43％，報922.89美元，受財測遜於預期影響，盤後大跌超過4％，1日盤前股價也出現逾4％跌幅。

但看好博通的AI事業前景，至少7家經紀商調高這家晶片大廠的目標價。