租賃最大型的散裝船海岬型船每日租金本周跌破1萬美元，此為6月初以來首見，該租金8月迄今大跌40％，並較前周挫低27％。

衡量一般貨運成本的波羅的海乾散貨指數（BDI）今年以來下挫逾18％，而海岬型船最容易遭受衝擊，因為大陸占海岬型船貿易運輸比重高達三分之二。整體而言，大陸占全球乾散貨市場的一半。

外界原先期盼大陸解封後能成為全球經濟的大一推動力，但大陸經濟復甦疲軟，澆息市場和航運業者期望。大陸為全球最大大宗商品進口國，貿易萎縮打擊為大陸製造業載運原料的散裝船。

深陷困境的大陸房地產業又格外令人擔憂，該產業是海運鐵礦砂出貨的最大推手。房地產開發商恆大集團為鋼鐵、鋁和混凝土的需求大戶，恆大陷入財務危機讓大型貨船的前景更加低迷。專家表示，房地產業復甦是一條漫漫長路，除非北京當局出手介入。 紐約Karatzas海運顧問公司執行長卡拉札斯（Basil Karatzas）表示：「整體積弱不振、與西方脫勾，和房地產開發商的壞帳恐意味著，大陸推動的復甦可能不會實現。」

貨船業者表示，在乾散裝貨方面，全球沒有其他推動力能取代大陸。自俄羅斯退出黑海穀物協議以來，當地的穀物出口市場逐漸走疲。而其他亞洲和歐洲地區對乾散貨而言，亦是疲弱的市場。

一名資深乾散貨貨運業高層表示，大陸經濟正面臨挑戰，除非全球其他地區能振作起來，不然乾散貨業的前景將籠罩陰霾。