2023全球大健康產業創新跨域論壇，癌友友善獲獎企業合影。（圖／光麗-KY提供）

2022年由消費性生技跨足醫療生技產業的光麗生技控股集團（光麗ky，股票代碼6431），旗下國際醫療品牌G CLINIC宸曜，今（1）日榮獲「癌友友善標章-品牌金獎」。光麗生技控股集團董事長陳寬聰表示：大健康產業發展榮景可期，除了已運營的敦北診所，年底前服務據點將擴增至中南部，同時也為越南、新加坡等國家提供國際醫療服務。

光麗-KY指出，G CLINIC宸曜醫療品牌源於日本，日本是目前全球細胞治療臨床運用的領先國家，也啟發台灣再生醫療法規的制定。G CLINIC宸曜診所承襲日本曾振武博士細胞醫學實證，結合台灣陳湧仁醫師團隊的豐富臨床經驗，串聯東亞醫療連線，搭配醫療智慧科技提供患者最完善的全人照護與醫療品質。

G CLINIC宸曜創辦人陳湧仁醫師表示：癌症是一個讓人們心生畏懼的詞彙，但隨著醫療技術的進步，讓癌友能夠成功克服疾病。服務團隊在癌後照顧方面，透過個別化設計的康復方案，提供心理支持、營養、運動和精準檢測，提升患者身心素質並幫助患者更了解自己的身體狀況。此外，透過進行個人化精準化療藥物療效與毒性篩查，以確保治療的安全與有效性。著重於早期發現、即時處理。

由台北市政府產業發展局發起，台灣癌症復健預防協會主辦，中華民國非侵襲癌治療研究學會協辦的第一屆《2023全球大健康產業創新跨域論壇》，今（1）日邀請產、官、學各領域專家齊聚一堂，交流對防癌抗癌及癌後照顧新對策外，並公佈年度「癌友友善標章」得獎之產品與服務。