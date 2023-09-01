1名70歲胡姓男騎士，因要閃避一輛電動代步車而自摔，造成胡男身體擦挫傷。（圖／警方提供）

今（1）日晚間18時許，新北市三重區重新路三段發生一起車禍，1名70歲胡姓男騎士，因要閃避一輛電動代步車而自摔，造成胡男身體擦挫傷。

警方表示，晚間18時許，70歲胡姓男騎士騎機車行經三重區重新路三段時，看見一位駕駛電動代步車的民眾，正於行人穿越道上穿越道路，故緊急煞車，導致車輛打滑自摔。

警方獲報到場後，現場僅有胡男，其表示該名駕駛電動代步車的民眾已自行離去，而其本身僅有輕微擦挫傷，不需就醫及警方協助；警方查看胡男並未有飲酒後，告知相關權利，備查註記。