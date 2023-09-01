去年9月成立、資本額僅50萬元的1人公司「超思」，被外界質疑竟可拿到上億元補助款。民進黨台北市議員王世堅表示，政府穩定蛋價，卻由一家資本額50萬的公司獲補貼，「很離譜」。

王世堅1日在中視政論節目《庶民大頭家》中表示，如果政府要幫民間解決問題，穩定蛋價、穩定我們民間的民生需求，其實要怎麼做都對，但是要大公無私。像這一次這家，他覺得已經很離譜。

王世堅接著指出，其實要進口，不是張三、李四、王二麻子，就可以來進口，一定要有一些進口的基本能力跟資格，比方資本額、倉儲設備、運輸設備等等。

王世堅點出，當初農業部委託畜產會，找民間的進口商進口蛋，來平抑我們民生的蛋價，這大方向是對的，但是不能有任何的徇私或者瓜田李下的事情。因此他認為，這件事，農業部要說清楚，就算50萬的這一家公司沒有圖利，只是接受補貼，即使原價賣給民間，再怎麼解釋，這都是瓜田李下。為什麼要在沒有符合資格下，做這麼大的一筆生意？

農業部1日晚間則澄清，超思具有雞蛋進口實績，專案進口是為了讓民眾買到平價雞蛋。