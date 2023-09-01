電動車大廠特斯拉1日推出新版Model 3，其在大陸市場的起售價為人民幣（下同）25.99萬元，高於市場預期的20萬元左右，也比目前在售的舊款Model 3價格更高。此外，特斯拉同日宣布，大幅調降高階車款Model S及Model X在大陸市場的售價。

綜合外媒報導，特斯拉中國官網1日上線新款「Model 3煥新版」，這是Model 3自2017年推出以來的首次更新。「Model 3煥新版」的普通版與長續航版起售價分別為25.99萬元、29.59萬元，目前已開始接受訂單，預計交付時間為第四季。

與舊款Model 3相比，新款入門版本的官方售價高出2.8萬元，如果加上舊款現車擁有的8,000元保險補貼，則新款入門版實際售價比舊款貴3.6萬元。

第一財經報導，針對「Model 3煥新版」起售價高於預期一事，市場分析，一方面可能是還沒有清完舊款車庫存。另一方面，新款Model 3剛推出時，可能還沒達到最佳的規模效應，因此成本仍偏高。

值得注意的是，特斯拉8月中才宣布Model S、Model X降價，時隔半個月再度出手。特斯拉中國9月1日宣布，Model S最新起售價為69.89萬元，Model X起售價為73.89萬元，意味著Model S最新售價降幅約13.6％，而Model X降幅約17.8％。