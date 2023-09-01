臺灣企銀瞄準永續金融潮流，首創將NFT、數位存款帳戶及ESG三項元素虛實結合，推出「Hokii樹衛時代 臺灣企銀植樹新生機」限量NFT活動，活動推出至今短短1個月，已吸引超過2萬人參與，攜手守護臺灣原住民部落及山林美景。

臺灣企銀表示，自2023年7月1日起至9月30日止，新申辦該行Hokii臺幣數位存款帳戶，即可獲得1次抽獎機會。該行臺幣數位存款帳戶客戶，登入行動銀行APP完成3項活動指定任務，可再享3次抽獎機會抽限量500名Hokii福企鵝意象NFT並能認養屏東縣魯凱族部落山區森林成樹及樹苗，一起為臺灣種棵樹，實行山林復育，為臺灣森林奉獻心力，此外，該行還準備1,000組100點LINE POINTS獎項要送給熱情參與的客戶。

不僅邀請客戶響應森林保育，自2023年7月1日起至2024年1月20日止，再加碼提供新戶15萬元存款額度內從原本1.5％優惠利率拉升至1.8％，完成相關任務最高可享2.4％優惠利率。臺灣企銀說明，Hokii數位存款帳戶提供跨行提款每月12次免手續費及跨行轉帳每月20次免手續費，綁定台灣Pay掃碼消費，每月首筆更可回饋20元現金，多項豐富優惠深受小資族歡迎。

臺灣企銀積極打造數位金融生態圈，近期推出Hokii數位會員制，透過該行行動銀行APP即能快速成為會員，可享基金申購手續費折扣優惠最低2.5折、線上信貸系統作業費優惠價2,000元、台灣Pay消費紅利點數回饋最高50％、首次申辦電子交易及基金電子對帳單並綁定LINE個人化服務再享回饋LINE POINTS 50點、外幣匯款手續費折50元及永續生活卡國外消費加碼至最高3.5％回饋等六大專屬優惠。