今年夏天出國旺季，你是否曾直擊這樣的場面，甚至就是苦主本人？登機後，旅客必須高舉手提行李放入座位上方的行李櫃時，行李重到根本難以高舉，或旅行袋鼓到「卡櫃」。一名資深空服員說，這是客艙最常出現也最嚴重的錯誤，而且讓空服員愛莫能助，若要避免這種超尷尬的情況出現，手提行李千萬別「太沉重」。

英國《鏡報》周四（8/31）報導，經驗豐富的資深空服員Cici自認見識過搭機乘客各種狀況，在她看來，近期客艙最常出狀況的環節是手提行李，不少乘客把隨身帶上機艙的手提行李塞到爆滿，她懷疑這是受到網紅打包技巧短片的影響，意在規避航空公司收取額外行李費用。

Cici在她的TikTok頻道說明這個現象時直言，隨身上機的行李首要條件是「自己拿得動、自己有辦法舉高放進座位上方的行李櫃」，尤其身材嬌小的女性務必確認這個問題的嚴重性，「如果重到自己拿不動，務必調整」。

手提行李登機，學問不小。

Cici說，機場有推車供旅客帶著行李移動、乘坐電梯或電扶梯，但這跟舉起手提行李放進座位上方的行李櫃「完全兩回事」，上了飛機，安置行李得各憑本事。

她強調，把行李放進行李櫃並不屬於空服員必須協助旅客的事項，「如果幫了這種忙，會給我們的身體造成壓力」，體能無法因應機上本該由空服員執行的粗重工作所需，但很多旅客從未意識到這一點，「你可能得請其他乘客幫忙，希望你求助的乘客夠強壯」。

Cici在另一支短片提醒，行李箱、附輪行李袋要好好愛護，輪子應當定時清潔保養、行前仔細檢查，否則可能會碰上行李箱「行進困難」的窘境，萬一行李很沉重就更棘手。放下箱子袋子時，動作要輕柔，避免破壞輪子甚至箱體。打包之前應注意各家航空公司設定的行李重量規定，以免臨場被迫支付超重費。