近期景氣變動忽上忽下，近乎可用「亂流」形容，經濟研究機構相近公布的景氣研判資料，也互相打臉。中華經濟研究院台灣PMI 團隊，9/1發布8月台灣製造業採購經理人指數PMI續跌至45.5，連續6個月緊縮；台灣經濟研究院景氣預測中心，8/31發布7月台經院製造業景氣燈號，以全年最高分11.13分終結連4藍，亮出代表景氣低迷的黃藍燈。

中經院說明，各單位的資料收集時點不同、調查方法不同，台灣PMI調查在8月間進行，且直接詢問業者對PMI五項組成指標的看法，再編制成為指數，其中沒有任何是「預測」的意含；台經院的統計數據為7月，研判的要素組成也不一樣。

中華經濟研究院長葉俊顯1日表示，如果以GDP數據來看，2022年第三、四季是近年谷底，今年第一季以來逐季上升，因此可以預估，在去年底基期下，今年第四季的出口將反彈走升；可是，PMI只和上個月比較，廠商研判景氣的回應都是「當下」，例如8月發生大陸房地產公司桂碧園事件，市場資金緊、利率高，消費動能急凍，製造業的生產線停機或裁員仍要小心應對，要維持最低稼動率、也要維持生產人員的工作，因此在7月短急單結束後，業者在8月普遍採取「延」和「緩」的保守下單策略。

中經院指出，8月經季節調整後之台灣製造業採購經理人指數45.5，五項組成指標中，經季調之新增訂單、生產與人力僱用呈現緊縮，分別為46.6，46.7，46.5，供應商交貨時間44.2，存貨43.6，均持續緊縮。

8月五大產業回報 PMI 緊縮，各產業依緊縮速度排序為電子暨光學產業 (43.2)、電力暨機械設備產業(43.4)、基礎原物料產業(46.3)、交通工 具產業(46.5)與化學暨生技醫療產業(47.4)。僅食品暨紡織產業(52.1)，持續回報PMI擴張。

台灣永續供應協會理事長賴樹鑫指出，8月PMI各數據走勢，與上(7)月之指數表現恰為相反，但若比較與上月相關指數下降百分比幅度來看，8月下降之各項指數百分比幅度其實更為緩和。

葉俊顯也說，若搭配8月未季調之台灣非製造業經理人指數NMI來看，在連續10個月擴張、指數回跌1.4個百分點至54.3，透露內需動能已達高原，目前景氣氛圍好像是「晴天飄著毛毛雨」，樂觀中帶著一些隱憂。