女星陳喬恩去（2022）年3月與大馬富二代男友曾偉昌（Alan）結婚，兩人從相識、相愛到婚後都大方曬恩愛，完全是沉浸愛河的幸福人妻。陳喬恩和Alan近期出國旅遊，從她分享的美照中，根本看不出她已經44歲，逆齡狀態如20歲少女；從她身後鏡子還能發現，掌鏡的帥壯攝影師正是Alan，悄悄放閃相當甜蜜。

曾經的台劇女神陳喬恩結婚後，與先生Alan幾乎形影不離，會一起上節目、去各國旅遊和時不時分享夫妻日常，羨煞眾人。日前陳喬恩在韓國打卡，上傳多張到各地留下的美照，能發現44歲的她越活越年輕，甜美臉蛋和穠纖合度的身材，不輸21年前剛出道的時候，說是20歲美少女都不為過。

陳喬恩越活越年輕宛如20歲美少女，老公視角閃瞎粉絲。（圖／摘自陳喬恩Instagram）

其中兩張她正在自拍的樣子被捕捉下來，有眼尖網友注意到，從她身後的鏡子曝光攝影師身分正是「姐夫」Alan，清楚看到Alan專注地拍下嬌妻的模樣，還擺出專業地姿勢和角度，意外炸出手臂的粗壯肌肉；粉絲看完都笑說，「姐在偷偷放閃」、「女神老公拍照的樣子也好帥」、「羨慕兩人結婚1年半還那麼恩愛」。

陳喬恩與Alan透過戀愛實境秀認識，交往後攜手步入人生新階段，又一起上實境秀《妻子的浪漫旅行》，公開夫妻倆真實互動，令許多觀眾相當羨慕他們那麼甜蜜；不過，陳喬恩當時曾坦言，如果能回到過去她不會公開戀情，因為她很捨不得Alan遭到惡意留言謾罵。