土耳其國產隱形戰機計畫「可汗」（TF-X Kaan）的首架飛機，目前停放在機庫內，預計在今年年底進行首飛。然而，根據一名分析師的說法，土耳其當前的財政困難可能會妨礙這項第5代機計畫的成功，不過該國總統正在尋求計畫的合作夥伴。

據《防務新聞》（Defense News）1日，安卡拉的防務分析師艾克西（Ozgur Eksi）表示：「不可避免地，TF-X計畫正面臨與本國的經濟狀況相符的財政困境。」然而，土耳其正在尋求外國合作夥伴，這可能會減輕其自身對該計畫的財政負擔。

如果巴基斯坦加入土耳其計畫，那這將成為巴基斯坦繼中國大陸梟龍戰機（JF-17）計畫之後的第2個國際戰機合作夥伴計畫。（TAI）

土耳其國防部長古萊爾（Yasar Guler）在8月14日表示，巴基斯坦即將簽署一項協議，共同參與TF-X開發。Guler表示：「友好和兄弟國家也在努力成為該項目的合作夥伴。土耳其已經與亞塞拜然簽署了協議。還有其他國家也即將簽署，例如巴基斯坦。」

如果巴基斯坦加入土耳其計畫，那這將成為該國繼中國大陸梟龍戰機（JF-17）計畫之後的第2個國際戰機合作夥伴計畫。

土耳其空軍為TF-X飛機所選的名稱為可汗（Kaan），可將成為無法獲得西方戰機國家的選擇。土耳其政府希望在今年，也就是土耳其共和國成立100周年之際，能見到首飛，而土耳其航空航天工業公司（TAI）則表示，TF-X將於今年12月27日首飛。

TAI計劃將在2028年向土耳其空軍交付20架TF-X Block 10飛機。公司在3月份表示，每架單位價格將為1億美元（約新台幣33億元）到2029年，TAI計劃每月生產2架TF-X戰鬥機，年營收將達到24億美元（約新台幣765億元）。