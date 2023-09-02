1日是記者節，民眾黨總統參選人柯文哲於臉書發文感謝記者的監督，同時不忘開酸「很羨慕700多天不受訪的總統，讓黨工在記者室『演』記者提問的副總統」，直指許多媒體本來代表公眾監督政府，現在卻是專門監督在野黨。

柯文哲發文表示，今天是記者節，從政十年，他常以「餵鯊魚」打趣記者聯訪，其實想表達的是，「這是我從政每一天的隨堂考，考驗我對公共議題是否熟悉？人際關係怎麽應對？」也讓他有機會闡述對台北市政、 台灣民眾黨黨務、國家當前困境與治國藍圖，有哪些思考、方案與行動，更是考驗他站在麥克風前，有沒有對公眾關注的問題坦誠以對。

柯文哲說，「我誠心感謝記者朋友監督我們一路以來的施政，督促我們即時發現缺失並改進，傳達我們的信念與施政行動，呈現各項建設的成果。」

柯文哲話鋒一轉說，很羨慕700多天不受訪的總統，讓黨工在記者室「演」記者提問的副總統；一年砸20億國家預算下部會廣告，讓特定媒體獲得大量行銷標案。許多媒體本來代表公眾監督政府，現在卻是專門監督在野黨。

柯文哲指出，媒體環境也面臨強力挑戰，傳統媒體廣告收益減少，數位平台長期無償使用新聞內容，卻能獲得巨額廣告收益，「媒體議價」也成了媒體能否存活獲得合理分潤的重大挑戰。但政府豪擲200多億成立的數發部，花3個月做的專題報告，連執政黨立委都不滿意，更讓有志投身新聞的從業者，持續處在惡劣的就業環境。

柯文哲認為，看似拿著麥克風的無冕王、追逐血腥的「鯊魚」，其實在持續失血地泅泳。這時政府該做的，是推動立法扭轉這樣不公平的局勢，才有獨立、不受當權者與資本裹脅的媒體。

柯最後說，「謝謝你們在艱難的環境不畏風雨，只為讓真相浮出水面，被眾人察覺，使國家變得更好，記者節這天，我由衷表達對你們的敬意！」