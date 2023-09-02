星宇航空（2646）台北－熊本航線今（1）日開航，為首家定期飛航熊本的國籍航空，初期每週5班，星宇執行長翟健華表示，自10月29日冬季班表熊本航線將加密航班，增為每日一班。

星宇航空董事長張國煒及執行長翟健華特地飛抵熊本機場，主持日本傳統開幕儀式「樽酒 鏡開」，熊本縣廳知事蒲島郁夫及阿蘇熊本機場社長山川秀明共襄盛舉，與熊本－台北首航班JX847旅客同慶重。

熊本為星宇航空第七個日本航點，目前也飛航東京、大阪、福岡、沖繩、札幌、仙台，以A321neo機型執飛熊本，配置兩艙等共188席座位，商務艙8席、經濟艙180席。

翟健華表示，星宇繼福岡之後，在九州開闢第二個航點熊本。熊本富有壯麗的自然美景與多彩的傳統文化，更是日本半導體產業重要聚落，其位於九州中心點，地理位置便利，同時看好洽公與旅遊市場。

為歡慶熊本開航，星宇航空與統一超商聯名推出一系列日系美食，首波將在6日於7-ELEVEN全通路推出，包括多汁雞腿肉淋上日本直輸南蠻醬，搭配塔塔醬與日式佃煮蔬菜的「九州南蠻雞便當」，餐後甜點「金沙乳酪塔」等。