女星湯唯2006年出演李安電影《色戒》一舉成名，在片中飾演女大學生王佳芝，其中大尺度的床戲令她一炮而紅，不過湯唯曾論及婚嫁、交往3年多的男友田雨受不了女友拍「真槍實彈」床戲，最後選擇分手。如今16年過去湯唯成為韓國影后，前男友的現況也曝光了。

湯唯拍與梁朝偉合作的電影《色戒》中的大尺度床戲在當時掀起軒然大波，上映後經常被記者問到，是否假戲真做，坦率的湯唯大方證實：「電影中我們只是在做生孩子該做的事情而已。」但是之後還是被廣電總局還是以「會對年輕人造成不良影響」為由進行封殺。當時一度論及婚嫁，交往3年多的男友田雨，也無法接受女友竟然接下「真槍實彈」的全裸床戲於是選擇分手，李安當時安慰湯唯：「在順境、逆境都要保持平常心」。

湯唯2008年在公司以及李安的幫助下，她前往倫敦音樂戲劇藝術學院進修，湯唯回國後轉入香港電影圈，和張學友合作主演電影《月滿軒尼詩》；《北京遇上西雅圖》等作品，後來在2013年於韓國拍廣告期間，與曾合作電影《晚秋》的韓國導演金泰勇相戀，小倆口在隔年宣布閃婚，婚後育有一女。在電影圈打滾多年的湯唯，去年終於以《分手的決心》，奪下南韓青龍獎最佳女主角，同時也是該獎史上第一位外籍影后。

另一方面，同為演員的田雨因《慶餘年》走紅，2009年與圈內人士王玥註冊結婚，兩人性格都屬於低調內斂，2011年兩人在哈爾濱補辦了婚禮，婚後育有兩個可愛的女兒，現在的家庭生活也是和樂融融，幸福美滿。