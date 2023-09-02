天王劉德華近期睽違20年與影帝梁朝偉再度合體，攜手演出新電影《金手指》，而該片預計今年12月30日，雖離上映還有些時間，但兩大天王合體已造成不少話題；然而，看似演藝事業順利的劉德華，其實在一開始踏入電影圈時，曾遭公司「雪藏」險些重創他的演藝事業。

劉德華20歲時以優異成績成為無線訓練班的一員，更通過努力成為無線「五虎」之一，因此當年兩大電影公司「新藝城」和「嘉禾」都想簽走他，於是劉德華相約其他四虎集體跳槽往電影發展，結果風聲走漏，無線開始分化「五虎」，更對劉德華啟動長達400多天的「雪藏」。

直到洪金寶向無線提出借用劉德華，希望他可以演出電影《最佳福星》，讓當時正跌入無限深淵的劉德華有了希望，由於洪金寶當時是德寶電影公司的老闆，在香港影壇頗具影響力，因此看在洪金寶面子上公司才答應；而這件事劉德華相當感激，所以日後只要洪金寶開口，劉德華就會二話不說答應，如今洪金寶年紀越大，身體狀況也慢慢走下坡，但劉德華還是時常會去拜訪他，可見兩人交情不錯。

當年是洪金寶向無線提出借用劉德華演出電影《最佳福星》。(圖/擷取自微博)

劉德華曾出演電影《最佳福星》。（圖／擷取自微博）

事實上，當年「新藝城」和「嘉禾」兩大電影公司競爭相當激烈，當時嘉禾為對抗新藝城《最佳拍檔》系列電影，推出搞笑電影《五福星系列》，包括《奇謀妙計五福星》、《福星高照》、《夏日福星》等，五位演員分別是洪金寶、曾志偉、馮淬帆、吳耀漢以及秦祥林，直到1986年嘉禾公司推出的電影《最佳福星》，才換成劉德華、譚詠麟、鄭則仕、樓南光和陳友主演。