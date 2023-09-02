根據《財訊》報導，光鼎生技是一家生技檢測儀器公司，擁有生產「毛細管電泳」的檢測技術，上半年營收為1.03億元，毛利率達66.32%。光鼎生技董事長蔡守冠指出，光鼎要成為生醫檢測平台的安卓，讓各家廠商都能透過這個檢測平台，開發屬於自己的產品，「別看現在交出這小小的成績單，當初公司和我自己都是臨時湊起來的。」

「我在大學、研究所學的是土木工程，曾在桃園高鐵站當過機電組長，拿著1份還不錯的薪水。甚至想要出來創業，還取得消防設備師的資格。」蔡守冠坦言，在還沒進入光鼎生技前，從未想過自己會成為生醫界的一分子，「當初光鼎成立的目的，只是為了要幫美國母公司生產一項檢測儀器的零組件，而我也只是為了要幫老長官的忙，打一份零工。」

母公司遭併購 台廠成孤兒

《財訊》分析，探究光鼎成立背景，最早是由美國臨床檢驗生技大廠Beckman Coulter的兩位員工—一位為劉明山，另一位為美國人Amirkhanian出來創業開始；透過毛細管電泳技術，提供DNA檢測服務，成立了eGene。eGene募資成立時，吸引了台灣天使投資人加入，也因為這一層的關係，為了解決美國生產成本太高的問題，所以選擇台灣作為生產基地，於是成立光鼎。

作為光鼎第一號員工的蔡守冠坦言，2004年剛來時，純粹就是一家eGene的代工廠。「如果美國母公司eGene業務擴大，台灣代工訂單也擴大，再併購回美國，作為生產部門。」原本計畫那時候就功成身退。

沒想到，eGene連年虧損，2007年時德國QIAGEN以高價併購eGene，讓許多台灣天使投資人可以退場；不過，《財訊》報導指出，當時QIAGEN的併購並未納入只會代工零組件、沒有核心技術的台灣光鼎。瞬間，光鼎成為孤兒，蔡守冠和同事們只好接手光鼎，「QIAGEN併購後的前3個月，還是交付給光鼎代工，但後來1封郵件交辦所有零組件交給德國生產，代工也沒有了。」蔡守冠回憶。

「QIAGEN以為這小小零件自己生產就好，但事實上，他們不知道配方。」蔡守冠說自己當初成立光鼎時，為了要把毛細管電泳的零組件、原料供應鏈端，到組裝廠部分，從頭到尾地了解，花了3年時間可是在美國、中國及台灣3地奔波，才總算掌握生產的關鍵技術。果然，不到半年時間，QIAGEN又回頭把核心零組件部分的代工，再度交給光鼎。