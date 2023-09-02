明年整體國防預算達6068億元，但有軍事專家直指，國防支出金額雖是歷史新高，但結構失衡與「灌水」情形，恐怕也是近年最嚴重。前立委郭正亮8月31日在《亮劍台灣》節目強調，戰鬥機的配比是2個飛行員要配1架飛機，就是說台灣至少要新增132個飛行員，而且要訓練個2、3年才能讓他飛。買了15種新武器假設都運來，有足夠的高階熟練砲兵嗎？所以拚命花錢是真的急了，因為發現自己什麼都不夠，或者說根本沒有。

郭正亮表示，但學者曾寫長文指出，你們台灣拚命買戰鬥機，F-16V要買66架，通常戰鬥機的配比，是2個飛行員要配1架飛機，至少要2個，有的人甚至認為要3個！也就是說台灣你要新增132個飛行員，而且這種飛機貴，你至少也要訓練個2、3年才能讓他飛。

「那你有飛行員嗎？就是類似的問題啦，一樣！」郭正亮質疑，你買了15種新的武器，假設都運來了，你有足夠的高階、熟練的砲兵嗎？就是這一類的問題。所以有人就質疑了，你拚命花錢，「拚命花錢，我跟你講，是真的急了，因為發現自己什麼都不夠，或者說根本沒有！」

郭正亮直言，所以要趕快增加採購。可是軍事力量的平均上升，這不是只有武器！還包括你的人員、素質的提升，還有你的人力供給要夠。「現在就發現到處都是問題！」