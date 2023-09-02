遭到拜登政府晶片禁令制裁近三年，華為在29日無預警開賣新款旗艦手機Mate 60 Pro，外界好奇新手機晶片從哪來？大陸手機維修主播拆機發現，華為新機搭載麒麟 9000S處理器，這顆晶片由中芯國際代工，推測採用7奈米製程，CPU上編號為2035-CN，CN代表中國製造，尤其能支援5G網路更令人驚豔，看來華為已經突破美國封鎖。

華為尚未宣布新旗艦機Mate 60 Pro發表會日期，盛傳將在9月12日舉行，選擇與蘋果iPhone 15同一天亮相，較勁意味濃厚。Mate 60 Pro在華為官方電商網站開賣，12GB+512GB單一版本售價人民幣6999元（約台幣3.1萬元）。

深潮TechFlow報導，華為自2019 年5月16日被美國政府納入實體清單，接下來於2020年9月14日被台積電徹底斷供晶片，至此，華為已1081天無晶片可用。

華為新機Mate 60 Pro搭載華為海思自研的麒麟9000S處理器，共有8個核心，包括4大核4小核，主頻最高 2150MHz，GPU 則為 Maleoon 910。

大陸手機維修主播直播拆機，發現華為Mate 60 Pro的CPU編號是2035-CN，CN代表的產地為中國大陸，此前台積電代工的晶片是標註TW。

華為麒麟9000S晶片由中芯國際代工，採用N+2技術，究竟是5奈米或7奈米製程，引發市場關注，事實上，中芯從未公開表示N+1和N+2是7奈米製程，但據業界人士露透，N+1相當於7奈米LPE（低功耗）製程， N+2相當於7奈米LPP（高性能）製程。

路透社上（7）月報導，華為將採用中芯的N+1製程，搭配華為自行研發電子設計自動化（EDA）軟體，生產相當於7奈米水準的晶片。

值得一提的是，研調機構TechInsights去年7月發表報告指出，即使沒有艾司摩爾（ASML）的先進製程極紫外光（EUV）微影設備，中芯也能生產7奈米挖礦晶片，並從2021年7月起開始出貨，且中芯7奈米可能是複製台積電7奈米技術。

換句話說，比特幣挖礦業者下單SoC晶片給中芯國際，採用中芯7奈米製造，等於給中芯練兵機會，進一步提升7奈米晶片良率，或可能成為華為Mate 60 Pro回歸的幕後推手。