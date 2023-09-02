信義房屋10多年來與政大商學院創設推廣「企業倫理」的信義書院，並支持政大公企中心改建，為台灣永續教育奠定根基，接軌國際ESG潮流；2023國立政治大學捐資頒獎典禮暨致謝茶會9月1日舉行，會中感謝111學年度捐資政大的企業，其中信義企業集團創辦人周俊吉以公司與個人名義捐贈信義書院營運與政大公企中心改建獲頒2座水晶獎座。

當天眾多捐資者齊聚，參與者有信義企業集團創辦人周俊吉、玉山商業銀行股份有限公司等企業代表、財團法人大聯大教育基金會、指南之星創業投資股份有限公司、野村證券投資信託股份有限公司。

政治大學校長李蔡彥表示，此次獎項來自教育部捐資教育事業獎勵辦法，感謝企業支持學校發展，包括學校希望種子計畫、信義書院及公企中心等計劃，尤其公企中心改建落成後更成為推廣教育、辦理會議交流的空間，學生得以有更好的學習環境，教學研究得以持續發展。

而信義房屋自2012年與政大商學院共同創設以「企業倫理」為核心的「信義書院」，藉由研究與推廣，從教育源頭、經理人的養成過程注入更多對企業倫理的關注，以提高企業領導人對企業倫理的重視，提升產業的競爭力，強化國家永續品牌形象。

信義書院執行長別蓮蒂上台致謝表示，周俊吉強調企業要「先義後利、重視企業倫理，因此改變了課程設計，也陸續做了很多責任投資、綠色供應鏈的合作，最近得到教育部深耕計畫，成立永續管理中心，這都要「感謝周先生在政大商學院撥下善的種子。」

別蓮蒂表示，而改建後的政大公企中心，則顯現了善的種子，逐漸綻放為美麗的花朵，營運至今，舉辦最多的活動為ESG跟永續相關研討會，次多則是創新類型的活動，已成為產官學界交流永續議題的重要基地。

信義房屋表示，信義書院協助政大商學院規劃院內各專業領域倫理課程，成為全國首創將企業倫理設為博、碩、學士以及EMBA各學程必修科目的商學院，經由問卷回饋顯示，高達九成以上的學生會更了解並重視企業倫理與學術倫理。

此外，信義書院更補助國內學者撰寫企業倫理相關論文與個案，系統化提升研究質量；信義書院研究團隊亦將研究成果撰寫論文並投稿期刊，十年來全院累積超過60篇期刊論文發表，2020年跨界合作提出SDGs重要性調查報告與台灣永續專家觀點。

為持續擴大影響力，信義書院與國際校系進行企業倫理交流，並和企業合作辦理論壇講座、實習專案、工作坊及師資培訓等活動，並辦理教師研習，跟全台灣的大學教師分享企業倫理的個案教材，提升倫理與永續教育品質。

去年，信義房屋支持改建的政大公企中心落成，信義書院將以公企中心為據點，與公企中心合作開設企業高階經理人的ESG進修專班，並將串連信義書院的企業夥伴、永續夥伴們辦理更多的活動，持續發揮影響力。