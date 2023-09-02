台北市1名女子嘉嘉（化名）某晚出門倒完垃圾，返家途中行經1處公車站牌，前方1名陳姓男子突然轉身，單手將她強行環抱，把嘉嘉臉部埋入左胸，另一手伸進上衣裡襲胸，搓揉胸部至少30至60秒。

陳男得逞後竟雙手一推，害嘉嘉摔倒在人行道上，導致右臉嘴角破皮、右手腕擦傷、右膝腫脹等傷害。

法官審理，陳男辯稱，「有以手觸碰她左前胸口，但沒有強制猥褻及傷害」、「我沒抱住她，也沒搓捏胸部，更沒把她推倒，當我碰到她胸部時，她就大叫，我受到驚嚇馬上跑走，她的傷勢可能是因驚嚇而往後跌倒。」

嘉嘉向法官表示，當晚11時出門丟垃圾，走在路上看到1個男生朝我走來，我丟完垃圾後要轉身離開，當下覺得時間蠻晚的，想說有男生在背後很沒安全感，於是停在路旁等他離開後再走，但他竟突然轉身撲向我，一隻手強行把我環抱。

嘉嘉淚訴，他力氣大到完全控制我的行動，手也壓著我的頭，把我的頭埋在他肩膀、胸口的位置，我不確定是右側還左側，讓我當下完全看不到，但非常清楚感受到，他另一隻手伸進我衣服裡，用力揉我左胸。

嘉嘉說，當下有反抗、推他，試圖將他手拉出來，還大聲問：「你在做什麼？」但他持續了30秒到1分鐘，直到要逃跑時，就用力把我推倒，我感覺飛出去直接摔在人行道上，因為頭有撞到感到頭很痛。

嘉嘉再度淚崩，當下很害怕就打給男友，男友叫我快報警，並叫我到旁邊超商求助，店員有安撫、協助我，之後來了2名警員，瞭解事情經過後，警方就回去調監視器，我先回到家後，警察就說找到嫌疑人，要我去指認、做筆錄。因為這件事，到現在還是有失眠、警覺、逃避類似案發情景、反覆惡夢重現案發經過的精神症狀，要定期回精神科就診。

法官檢視，嘉嘉案發當日穿的連身長裙，經送刑事局採檢，連身長裙胸部內側表面微物DNA檢測，鑑定結果DNA的次要型別與陳男相符。

法官審酌，陳男為逞一時之性慾，竟對路上偶遇、毫無仇怨與關係的行人強制猥褻，搓揉胸部30秒至1分鐘得逞後，為離開現場用雙手推倒對方，犯罪動機、目的實值嚴重。

衡量陳男犯後否認犯行且未與嘉嘉達成和解，顯見毫無悔改之心。法官日前依犯強制猥褻罪，處有期徒刑1年。又犯傷害罪，處有期徒刑4月，如易科罰金，以新臺幣1000元折算1日。可上訴。

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