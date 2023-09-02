民進黨執政7年，內閣中有許多部長經常被網友討論，如經濟部長王美花、衞福部長薛瑞元、農業部長陳吉仲、數位部長唐鳳等人，而近日就有一份最新的民調指出，對於這些部長，有43％的網友認為「農業部長陳吉仲」的表現令人覺得不滿，引發討論。

YouTube頻道《中時新聞網》1日對於「現任內閣中，有幾位常被網友討論，以下部長你最不滿意誰的表現？」進行網路民調，截至1日晚間23時止，已有5萬人參與投票，有18％的網友認為是「經濟部長王美花」、有2％的網友認為是「衞福部長薛瑞元」、有43％的網友認為是「農業部長陳吉仲」、有17％的網友認為是「數位部長唐鳳」、另有21％的網友則是「無法判斷」。

而參與該份民調投票的網友竟都紛紛表示，「這四大天王陣容太堅強，為何沒有『以上皆是』的選項啊」、「這次選項好難選，每個幹話實力都好強，實在很難判斷誰是王者」、「可以全部打包一起吧，我實在是覺得難分勝負欸，不管投誰都是對其他人的羞辱」、「無法選擇太難了，因為每一位都是幹話王，一個比一個厲害」、「以上皆是，感謝大家」、「每一位都是菁英，這是本世紀最難回答的問題」、「沒有辦法只選一個，你開一個以上皆是，會有98%的票投那裡！」。