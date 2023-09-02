國民黨總統參選人侯友宜近期祭長照政見，他主張80歲以上長者廢除巴氏量表、70至79歲患有癌症二期以上長者亦同，引起社會熱議。而行政院長陳建仁31日透露，未來將放寬家庭看護移工的申請門檻，研議符合照顧事實且能簡政便民的多元認定方式，意即現行以巴氏量表評估的方式可能有所調整；至於何時上路，衛福部次長周志浩說「能快不要慢」，有共識將儘速實施。對此，中天《盧秀芳辣晚報》1日由記者「辮子妹」進行街訪，詢問民眾對行政院火速跟進侯友宜的政見，許多民眾紛紛表示，「很賭爛，會覺得這是為了不讓我選上，想盡辦法把我壓下去」、「他要截胡，把侯友宜的政策截胡」，引發討論。

中天《盧秀芳辣晚報》1日由「辮子妹」進行街訪，對行政院火速跟進侯友宜的政見，許多民眾紛紛認為「很賭爛，會覺得這是為了不讓我選上，想盡辦法把我壓下去」、「他要截胡啊，把侯友宜的政策截胡，人家講出來覺得這個可以，要趕快做，要不然會失掉很多票」、「這民進黨很不老實，他只是站職務之便，如果你真的是真心想這麼做，其實應該在一上任就要做到這個是，而不是在這個時間點，那我就會覺得是在攻擊對手」。

更有民眾認為，「是侯友宜提出來的，有人回應，這是邏輯的問題」、「這是政治上的考量，為了選舉的考量」、「不希望政策永遠只是短線炒作」、「錢都被他們挖空了啦，民進黨執政第一次的時候，我就說他們會比國民黨更貪」。