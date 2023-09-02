根據《美麗島電子報》上月31日公布的2024總統大選最新民調，以四腳督的情況來說，民進黨總統參選人賴清德支持度為35.3％，國民黨參選人侯友宜則是17.8％，民眾黨參選人柯文哲變成17.1％，無黨籍的郭台銘則是11.6％。對此，前立委郭正亮1日就表示，「賴清德背後靈就是民進黨政府，這個政府包袱真的非常重，問題很多」，引發討論。

郭正亮1日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，「這個最大的就是賴清德一直下滑，因為現在《美麗島電子報》三天公布一次民調，賴清德事實上這一波是從42.5％跌到35.9％，這等於是跌了6.6％，簡單講就是他訪美的效應開始淡化之後，背後靈就出來了，背後靈就是民進黨政府，這個政府包袱真的非常重，問題很多」。

郭正亮強調，「兩岸危機緊張的氣氛也是，因為他沒辦法討論避戰策略，這個大家都知道，只要這個氛圍出來，對賴清德就是不利，另外當然還有一些狗皮倒灶的事，民進黨這個政府已經有點失控了，這個政府跟老百姓期待的落差又出現了，而且這一點侯友宜不用緊張，未來還有一百多天，類似的議題一定會冒出來」。