台鐵408次太魯閣號2年前在蘇澳大清水隧道發生出軌意外，造成49人死亡，是台鐵60多年來最嚴重的意外事故，沒想到近日台鐵與日本專家重新勘驗該車殘骸時，卻被發現了疑似罹難者的遺骨，行政院副院長鄭文燦更氣得點名交通部在內的3個單位開罵。相關新聞引發網友熱議，有人更痛罵，除了震怒、不捨、切割，蔡政府還會做什麼？

檢方昨（1）日表示，經詳細調查蒐證，在太魯閣事故2節車廂發現疑似遺骸碎片（含昨日發現頭蓋骨）共18片及牙齒2顆，與非車廂之物品94件；疑似遺骸碎片及牙齒均已送法務部法醫研究所，進行DNA型別鑑定；至於非車廂之物品已交由臺灣鐵路管理局，並請其儘速積極進行招領事宜。鄭文燦同日受訪時則指出，此狀況不應出現，交通部、台鐵局與運安會，應要做更徹底的調查。

相關新聞經轉發至《中時新聞網》及入口網站《Yahoo》等平台後，引發一門罵聲，網友紛紛批「沒有太扯只有更扯，這個就是民進黨政府的交通部」、「這根本不是某個單位螺絲鬆而已，整個交通組織系統完全失靈擺爛，連最基本的遺體遺物齊全都不尊重認真，太可惡了」、「下架民進黨，讓台灣更好」、「震怒有什屁用？抓幾個來重判才能解決問題」、「一錯再錯，死不悔改」、「除了震怒、不捨、切割，這政府還會啥？」