農業部砸近5.7億元補貼進口蛋，去年9月成立、資本額僅50萬元的1人公司「超思」，被外界質疑竟可拿到上億元補助款，記者走訪超思登記位於高雄市岡山區的民宅，疑似負責人秦語喬1日隔窗回應，針對記者詢問是否獲上億元補助款，她否認說沒這麼多，更回應表示「賠錢」。對此，前立委沈富雄1日就表示，「這1人公司、50萬資本，要搞那麼多，就是說沒有違法，人家會說政府是無能，或是政府裡頭有偷雞摸狗的事情」，引發討論。

沈富雄1日在政論節目《少康戰情室》中表示，「這個一人公司，這一人是公司的對外代表人，她是她公公的媳婦，她公公是蛋農，所以他不是沒有背景的人，所以她才能說一要就從巴西買那麼多蛋，記者去問那個媳婦，那個媳婦只回答兩句話，我們是拿到錢，但沒拿到那麼多，怎麼樣的拿法她不講，再來她說總結我們是虧本的，我們是虧本的你還追究」。

沈富雄更說，「所以這個講法是這1人公司、50萬資本，要搞那麼多，就是說沒有違法，人家會說政府是無能，或是政府裡頭有偷雞摸狗的事情」，最後沈富雄更強調，「這麼簡單的事情，竟然引起社會輿論的反彈，要是我做行政院長，三天一定給社會大眾一個交代，不能拖，拖了對你不好」。

而農業部也在1日晚間在臉書上重申，「農業部沒有補助特定進口商，專案進口雞蛋過程皆公開透明，不實謠言勿信勿傳」，甚至更放話「農業部不排除提告」。