鴻海創辦人郭台銘宣布獨立參選2024年總統大選，將以連署取得門票。此舉也讓國民黨參選人侯友宜、民眾黨參選人柯文哲是否「藍白合」，備受矚目。前立委沈富雄表示，郭台銘出手以後，藍白不需要整合了，就是「藍白合」；他甚至認為，有一個最大的可能就是，柯文哲擔任副總統參選人。

沈富雄1日在政論節目《少康戰情室》中表示，郭台銘出手以後，混沌的局勢一下子清楚了，他自我邊緣化。現在藍白不需要整合了，就是「藍白合」。

針對前扁辦主任陳淞山認為，柯文哲不會當副的，他會當不分區立委第一名跟第二名。沈富雄表示，錯了，那是內閣制的想法。民眾黨的不分區立委5席、8席，甚或12席、15席，一點差別都沒有。

沈富雄覺得，最大的可能就是，柯P擔任副總統參選人，然後看他們要多少，都可以談，是3個部長、4個部長、還是2個部長，這是要看實力的。這也是最後一定要走的路。沈富雄還認為，郭台銘從現在開始舉步維艱，真的完蛋了，白費一場功夫。